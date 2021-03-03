ايطاليا: قيود جديدة لمكافحة الانتشار الواسع لكورونا

الوكيل الاخباري -

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قالت وكالات اعلام محلية في ايطاليا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الايطالية وضعت اللمسات الأخيرة على القيود الجديدة التي سيتم فرضها بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا خصوصا السلالات المتحورة.وبحسب وكالة "آكي" للأنباء، فإن مصادر حكومية ذكرت أن المرسوم الجديد الخاص بحالة الطوارئ الصحية، ينطوي على اغلاق المدارس بجميع أنواعها ومستوياتها في المناطق الحمراء الأكثر تضرراً جرّاء جائحة كوفيد 19، بالاضافة الى إغلاق الفصول الدراسية، وإبقاء الطلاب في المنزل مع نهج التعلم عن بُعد، حتى في المناطق التي تصل نسبة الإصابات فيها الى 250 حالة ايجابية لكل 100 ألف نسمة في الحصيلة الأسبوعية، أو "إذا كانت هناك حالات إنذار واضحة وملحة".