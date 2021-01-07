الخميس 07-01-2021
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الخميس، 07-01-2021 08:47 م

ايطاليا: 414 وفاة و18020 إصابة جديدة بكورونا

كورونا


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس، عن تسجيل 414 وفاة، بينما تم تسجيل 18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 77291 منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا .

ووفق البيانات التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فقد تماثل 15659 شخصا للشفاء، ما يرفع إجمالي المتعافين منذ بداية انتشار الفيروس إلى مليون و572 ألفا و15.

والحصيلة التراكمية لحالات كوفيد-19 منذ انفجار الازمة الصحية في شباط من العام المنصرم، بما فيها الوفيات وحالات التعافي والاصابات النشطة، تقدر بنحو 22ر2 مليون حالة.

 




 

 


 

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