ايطاليا: 414 وفاة و18020 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس، عن تسجيل 414 وفاة، بينما تم تسجيل 18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 77291 منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا .ووفق البيانات التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فقد تماثل 15659 شخصا للشفاء، ما يرفع إجمالي المتعافين منذ بداية انتشار الفيروس إلى مليون و572 ألفا و15.والحصيلة التراكمية لحالات كوفيد-19 منذ انفجار الازمة الصحية في شباط من العام المنصرم، بما فيها الوفيات وحالات التعافي والاصابات النشطة، تقدر بنحو 22ر2 مليون حالة.