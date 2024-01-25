باحثون: كورونا يؤثر على تنفس الرضيع

الوكيل الإخباري - الأطفال الذين يتعرضون لفيروس كورونا داخل الرحم لديهم 3 أضعاف خطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية، والتي تؤثر عادة على الأطفال الخدّج، وفق دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا.

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وقد وجد الباحثون أن أطفال الأمهات الملقَّحات أقل عرضة للإصابة بضائقة الجهاز التنفسي بسبب التعرض لفيروس كورونا.



وبحسب "هيلث داي"، تصيب متلازمة الضائقة التنفسية الأطفال الخدج الذين يولدون برئتين قبل اكتمال النمو.



ويتنفس الأطفال المصابون بهذه المتلازمة بسرعة ويكافحون من أجل التقاط أنفاسهم. ويمكن أن يكون لديهم أيضاً لون أزرق، وفتحات أنف واسعة، وإصدار أصوات شخير أثناء التنفس.



وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتسجيل 221 أماً، 68% منهن لم يحصلن على التطعيم قبل الإصابة. وجميع الأطفال المشمولين في الدراسة ولدوا بعد فترة حمل كاملة.



ووجد الباحثون أن 17% من الرضع الذين تعرضوا لكوفيد-19 في الرحم أصيبوا بضائقة تنفسية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الـ 5% إلى 6% التي يتعرض لها الأطفال في عموم السكان.



وأظهرت النتائج أنه من بين 34 رضيعاً يعانون من ضيق في التنفس، ولد 5 فقط لأمهات تم تطعيمهن قبل الإصابة.



وقال الباحثون إنه حتى جرعة واحدة من لقاح المرسال قبل الإصابة تقلل بشكل كبير من خطر إصابة الرضيع بضائقة تنفسية.

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