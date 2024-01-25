الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة المياه والري: ارتفاع التخزين في السدود إلى 36.6%

"الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة على برنامج القروض الطارئة

انخفاض 5 قروش على سعر كيلو الباذنجان والجزر في السوق المركزي اليوم

التعزيزات العسكرية بالشرق الأوسط تكلف واشنطن 1.6 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

8 أيام تحت الأنقاض .. انتشال شاب حيا بخان يونس

بعد انخفاض الغرام 40 قرشاً .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب

وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"

3 شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال شمال خان يونس

السرحان: نتائج الشامل تخضع لعمليات التدقيق ونسب النجاح مطمئنة

منخفض عميق غداً .. والأرصاد تحذر من سرعة الرياح

الخميس، 25-01-2024 11:32 ص

باحثون: كورونا يؤثر على تنفس الرضيع

_120577619_e84db869-b55e-43f2-bc2c-b5fadb1a3a24


الوكيل الإخباري - الأطفال الذين يتعرضون لفيروس كورونا داخل الرحم لديهم 3 أضعاف خطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية، والتي تؤثر عادة على الأطفال الخدّج، وفق دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا.

اضافة اعلان

 

وقد وجد الباحثون أن أطفال الأمهات الملقَّحات أقل عرضة للإصابة بضائقة الجهاز التنفسي بسبب التعرض لفيروس كورونا.


وبحسب "هيلث داي"، تصيب متلازمة الضائقة التنفسية الأطفال الخدج الذين يولدون برئتين قبل اكتمال النمو.


ويتنفس الأطفال المصابون بهذه المتلازمة بسرعة ويكافحون من أجل التقاط أنفاسهم. ويمكن أن يكون لديهم أيضاً لون أزرق، وفتحات أنف واسعة، وإصدار أصوات شخير أثناء التنفس.


وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتسجيل 221 أماً، 68% منهن لم يحصلن على التطعيم قبل الإصابة. وجميع الأطفال المشمولين في الدراسة ولدوا بعد فترة حمل كاملة.


ووجد الباحثون أن 17% من الرضع الذين تعرضوا لكوفيد-19 في الرحم أصيبوا بضائقة تنفسية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الـ 5% إلى 6% التي يتعرض لها الأطفال في عموم السكان.


وأظهرت النتائج أنه من بين 34 رضيعاً يعانون من ضيق في التنفس، ولد 5 فقط لأمهات تم تطعيمهن قبل الإصابة.


وقال الباحثون إنه حتى جرعة واحدة من لقاح المرسال قبل الإصابة تقلل بشكل كبير من خطر إصابة الرضيع بضائقة تنفسية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_12_2_12_1_8_912

هل تقلل الحمية النباتية الإصابة بفيروس كورونا؟

_112093479_3

إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات مع ارتفاع حالات كورونا والإنفلونزا

_121986429_ae99c14b-316c-432b-a829-81354483d6cb

كورونا يضرب بمتحوره الجديد.. زيادة كبيرة بالإصابات ودخول المستشفيات بأميركا

_116135397_d5d3f08a-e588-4dd0-b3a8-c7d2a6619cce

السعودية توصي هذه الفئات بتلقي لقاح كورونا المطور

تغتغتغت

الكويت ترصد متحور كورونا الجديد ومصر تسجل إصابتين

5566545454565654

خبراء الصحة ينصحون: عودوا إلى ارتداء الكمامة

أخبار متعلقة
2018_12_2_12_1_8_912

هل تقلل الحمية النباتية الإصابة بفيروس كورونا؟

_121986429_ae99c14b-316c-432b-a829-81354483d6cb

كورونا يضرب بمتحوره الجديد.. زيادة كبيرة بالإصابات ودخول المستشفيات بأميركا

تغتغتغت

الكويت ترصد متحور كورونا الجديد ومصر تسجل إصابتين