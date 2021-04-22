الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملك : الجهود مستمرة لتوفير المطاعيم

وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأوبئة

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

تعميم من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة مدوية حول حظر الجمعة

الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

الخميس، 22-04-2021 02:57 م

باحثون يؤكدون حالتين من عدوى اختراق لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة

608152c0423604107513e5bc


الوكيل الإخباري- أُبلغ عن حالتين من حالات عدوى "اختراق لقاح" "كوفيد-19" في دراسة جديدة، ما يؤكد مخاوف العلماء من أن بعض المتغيرات يمكن أن تتهرب من لقاحات mRNA.

ومع ذلك، لم يكن من المتوقع أبدا أن تمنع اللقاحات 100٪ من العدوى، وهذه النتائج لا تقوض بأي حال من الأحوال جهود التطعيم. وفي الواقع، تجعل الأمر أكثر إلحاحا.

وكتب باحثون من جامعة روكفلر بقيادة عالم الكيمياء الحيوية، إيزغي هاسيسوليمان، في ورقتهم البحثية: "تؤكد ملاحظاتنا على أهمية السباق المستمر بين التحصين والانتقاء الطبيعي للطفرات الفيروسية المحتملة للهروب".

وواصلت امرأتان تلقتا جرعتهما الثانية من التطعيم - إحداهما حقنة "فايزر" والأخرى لقاح "موديرنا" - تطوير عدوى "كوفيد-19".

والخبر السار هو أن النساء كانت لديهن حالات خفيفة من المرض فقط، لذا فمن المحتمل أن اللقاحات ربما ما تزال تساعدهن. ولكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الأشخاص الملقحون بالكامل يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا الشديد.

اضافة اعلان
 

ورصدت الدراسة الموظفين والطلاب في جامعة روكفلر في الولايات المتحدة، ما أدى إلى عينات تمثل أكثر من 400 موظف جرى تطعيمهم، وما يقرب من 1500 متطوع غير محصنين. وأخذ الباحثون عينات من لعابهم أسبوعيا منذ الخريف.

ولم يكن لدى المرأتين اللتين تم تلقيحهما بالكامل أي عوامل خطر للإصابة بـ "كوفيد-19" الشديد. وثبتت إصابة المريضة الثانية، امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، بالفيروس بعد 36 يوما من تلقي جرعة اللقاح الثانية.

ولكن بالنسبة للمريضة الأولى، أثبتت إصابتها بالعدوى بعد 19 يوما فقط من الجرعة الثانية، لذلك يقول الباحثون إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال إصابتها بالعدوى قبل تلقي الجرعة الثانية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس

تونس : العناية المركزة وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

برلمان-العراق

وفاة نائب عراقي بارز متأثرا بمضاعفات كورونا

كم

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

608134e94c59b7088c642df2

الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

سبوتنك

ألمانيا تخطط لشراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

6077e3534c59b729c65c73a8

غزة: 11 وفاة و1179 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
60755a3f4c59b77d2c2d875f

فاوتشي: أمريكا لن تستخدم حاليا لقاح أسترازينيكا

333333333333333333333

الصحة الأمريكية: لم نجد رابطا بين تجلط الدم ولقاح جونسون أند جونسون

لقاح

فلسطين على موعد لاستلام 125 ألف جرعة من لقاحي كورونا

17-6-1200x675

180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

مزيف

رصد موقع على الإنترنت يروج لبيع لقاح سبوتنيك V مزيف

بلاغ

كوريا الجنوبية: نحو 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا