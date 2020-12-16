باحثون يبتكرون تقنية للمراقبة الآمنة لمرضى كورونا عن بعد

الوكيل الإخباري- ابتكر باحثون برتغاليون تكنولوجيا للمراقبة الآمنة عن بعد لمرضى كوفيد 19.

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وأفاد موقع UrduPoint الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن جامعة كويمبرا البرتغالية المرموقة، أعلنت أن باحثيها طوروا تقنية يمكنها إجراء التسمع عن بعد ”الاستماع إلى الأصوات الداخلية للجسم“ لمرضى ”كوفيد -19″، بدلاً من استخدام السماعة الطبية التقليدية، لتجنب خطر انتقال العدوى.



وأوضحت الجامعة في بيان صحفي، أن التكنولوجيا الجديدة تستخدم سماعة طبية إلكترونية تنقل الصوت من منطقة صدر المريض المحتمل بفيروس كورونا المستجد، إلى الطبيب من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

المصدر: إرم











