الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الإثنين، 07-06-2021 01:31 م

باحثون يحددون دواءً ثنائيا قد يساعد بشكل فعال في علاج كورونا

60bde06a42360460ef46007a


الوكيل الإخباري- أطلق فريق من الباحثين في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشروعا لتطوير علاجات فعالة ضد "كوفيد-19".

ويهدف الفريق من خلال هذه الدراسة إلى إيجاد علاجات فعالة مضادة للفيروسات، ولتحقيق هذا الهدف، أنشأ الباحثون أولا نظاما تجريبيا لفحص الأدوية التي قد تساعد في السيطرة على العدوى.

اضافة اعلان
 

استخدم هذا النظام نوعا من الخلايا يُسمى خلايا VeroE6 / TMPRSS2، والتي تم التلاعب بها للإصابة بكفاءة وإنتاج SARS-CoV-2.

ويوضح البروفيسور كويتشي واتاشي، من جامعة طوكيو للعلوم: "لتحديد ما إذا كان الدواء محل الاهتمام يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى بفيروس SARS-CoV-2، كان علينا ببساطة أن نكشف خلايا VeroE6 / TMPRSS2 لكل من العقار وSARS-CoV-2 ثم نلاحظ ما إذا كان وجود الدواء يعمل على إعاقة الفيروس".

واستخدم الباحثون هذا النظام التجريبي لفحص مجموعة من الأدوية التي تمت الموافقة عليها بالفعل للاستخدام السريري، مثل ريمديسفير والكلوروكين التي تمت الموافقة عليها بالفعل أو يتم تجربتها كعلاجات لـ"كوفيد-19".

وفي نتيجة مثيرة، وجد الباحثون دواءين يوفران فعالية مثبطة لـ SARS-CoV-2: سيفارانثين (Cepharanthine)، الذي يستخدم لعلاج الالتهاب، ونلفينافير (nelfinavir)، المعتمد لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

ومنع سيفارانثين دخول الفيروس إلى الخلايا عن طريق منع الفيروس من الارتباط بالبروتين الموجود على غشاء الخلية، والذي يستخدمه كبوابة. في المقابل، عمل نلفينافير على منع الفيروس من التكاثر داخل الخلية عن طريق تثبيط البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس للتكاثر. وبالنظر إلى أن هذه الأدوية لها آليات مميزة مضادة للفيروسات، فإن استخدامهما معا يمكن أن يكون فعالا بشكل خاص للمرضى، مع نماذج حسابية تتنبأ بأن العلاج المشترك بالسيفارانثين / نلفينافير يمكن أن يسرع في إزالة SARS-CoV-2 من رئتي المريض بأقل من 4.9 أيام.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047246471_0_0_1201_640_705x375_80_0_0_218b853d77f1d81371be0aabe4aa9cbe

طبيب مصري يحذر من عادة يومية تصيب بالفطر الأسود

1587452098-8039-9

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

60bde6dd4c59b73b9a15b954

كورونا في روسيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث وتراجع في الوفيات

184374

الكونغو تقر استخدام لقاح 'سبوتنيك لايت' ضد كورونا

دلتا

سلالة ' دلتا ' المتحورة ترعب العالم و تنتقل أسرع بـ 40%

GettyImages-1210040522

ذراع كوفيد يدخل قائمة الأعراض الجانبية للقاح كورونا

أخبار متعلقة
covid-vaccine-1606920295

ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

60a5f5fb42360443de35a3ee

مستشار السيسي: الحكومة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

1048195202_0_0_3071_1663_1000x541_80_0_0_2a767c720eddb1875e699a2585173c18

مصر.. رسالة طمأنة من وزيرة الصحة للمواطنين

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

1f63d45afebced1a8493bc1c01c84663

كندا تتلقى 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

11202016165821941529251

مصر: اللقاح ضد كورونا سيكون سنويا