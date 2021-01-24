باكستان تجيز استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية نقلا عن مسؤول أن الحكومة الباكستانية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ومنحت موافقة لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع اللقاح.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "DAWN"، أشار المسؤول إلى أن اللقاح الروسي هو ثالث عقار تمت الموافقة عليه للاستخدام.



وأوضح المسؤول: "في اجتماع استضافه مجلس تسجيل واعتماد الأدوية في باكستان(Drap) ، حصل لقاح آخر على تصريح طارئ، تم تطويره بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".



وأكد المسؤول أيضا أن شركة الأدوية المحلية AGP ستكون المستورد والموزع الوحيد للقاح الروسي.

وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم.



وكانت العديد في دول في أمريكا اللاتينبة قد أجازت رسميا استخدام لقاح "سبوتنيكV"، منها، الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وفنزويلا، فيما انطلقت عمليات إنتاج اللقاح في البرازيل، وهي مرشحة للتوسع لتغطية احتياجات دول المنطقة.



كما أعلنت فلسطين عن تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا وأجازت استخدامه.



كما انضمت مؤخرا كل من الجزائر والإمارات وهنغاريا إلى قائمة الدول التي اعتمدت رسميا "سبوتنيك V" الروسي، أول لقاح مضاد لعدوى كورونا على مستوى العالم جرى تسجيله رسميا.



وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر : روسيا اليوم



