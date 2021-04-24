باكستان تعلن استدعاء قوات عسكرية للمساعدة في تطبيق قيود كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه سيتم استدعاء قوات عسكرية لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود الخاصة بكورونا في الأماكن العامة.

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وأعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل أعلى حصيلة للوفيات في يوم واحد بسبب كورونا، وأبلغت السلطات عن 157 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16999.



كما سجلت البلاد أيضا 5908 حالة إصابة جديدة ليرفع عدد إصابات البلاد إلى نحو 790016 إصابة، حيث تشكو السلطات من انتهاكات روتينية لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



وقررت السلطات إبقاء المؤسسات التعليمية مغلقة حتى يتحسن الوضع.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري في برنامج حواري اليوم السبت، إنه على الرغم من تزايد حالات الإصابة والوفيات، فإن الوضع في باكستان أفضل منه في الهند المجاورة. وقال إن طائرة محملة لنحو 500 ألف جرعة من لقاحات سينوفاك الصينية وصلت يوم الجمعة.

روسيا اليوم



