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الإثنين، 15-02-2021 02:25 م

سعي لجذب الاستثمارات الأجنبية

باكستان: نهتم بإقامة مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك V

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توضيحية


الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بأن بلاده تهتم بإقامة مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أراضيها.

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وقال أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى باكستان، وسيسرنا كبيرا إذا كانت هناك إمكانية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في باكستان".


وأضاف: "يسرنا تسجيل (لقاح "سبوتنيك V")، قامت روسيا بعمل كبير، وهي تساعد العالم كله في مكافحة الوباء، وبلا شك فإن لقاح "سبوتنيك V" خطوة في هذا الاتجاه. توجد هناك لقاحات أخرى، لكنها لا تتنافس مع بعضها البعض بل تتعاون، لأن باكستان دولة يعيش فيها عدد كبير من الناس الذين يحتاجون إلى تطعيم".
وأشار إلى أن أول دفعة من اللقاح الروسي ستستخدم لتلقيح الأطباء المدنيين والعسكريين.


وصادقت الدائرة الباكستانية للإشراف على الأدوية في وقت سابق من هذا الشهر على استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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