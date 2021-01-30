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السبت، 30-01-2021 11:37 م

باكستان: 63 وفاة و2183 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 63 وفاة و2183 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 11623 وفاة،و 543214 إصابة.
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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم، عن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بأن الطائرة الخاصة الأولى ستطير إلى الصين غداً الاحد لإحضار أول دفعة لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز أن الحكومة الصينية ‎أكدت بأنها ستوفر لباكستان نصف مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) بنهاية الشهر الجاري.

 




 

 


 

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