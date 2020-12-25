الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 12:37 م

باكستان: 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم الجمعة تسجيل 85 حالة وفاة و 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأفاد المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية أن إجمالي الوفيات بلغ 9753 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المصابة المسجلة 467222 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 418958 حالة.

 


--(بترا)

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