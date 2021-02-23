بايدن: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتّحدة مفجعة

الوكيل الاخباري - وصف الرئيس الاميركي جو بايدن، تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، عتبة النصف مليون وفاة، بالنبأ "المفجع".

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وقال في "خطاب الأمة" الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء الإثنين ، " أعرف كيف هو الأمر وأطلب من جميع الأميركيين أن يتذكّروا، أولئك الذين فقدناهم"، داعيا الجميع الى اليقظة والتزام التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، واخذ اللقاح ضد كورونا.

وبعد ذلك وقف الرئيس الامريكي وكامالا هاريس في حديقة البيت الابيض، دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم، في اشارة الى 500 الف شخص فقدوا ارواحهم بسبب كوفيد 19.



ونكّست خلال نهار أمس الاعلام الامريكية فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم ، في اشارة الى هذا الحدث المأساوي.



--(بترا)

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