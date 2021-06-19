السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 09:29 ص

بايدن: سلالة دلتا كورونا تهدد الجميع خاصة الشباب

باي


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، أمس الجمعة، إن العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيرا إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة طعمت 300 مليون أميركي في 150 يوما.

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وحدد الرئيس الأمريكي تاريخا معينا للاحتفال بالتحرر من جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.


وقال بايدن، في خطاب ألقاه حول جائحة كورونا وتعامل إدارته معها، إن الأميركيين سيحتفلون يوم الرابع يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من الفيروس معا.


وأضاف الرئيس الأمريكي أن 65% من البالغين الأمريكيين حصلوا على جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي تحرك حاسم لمواجهة كورونا، خصصت الولايات المتحدة الأميركية 3.2 مليار دولار لدفع جهود تطوير حبوب مضادة للفيروس والفيروسات الخطيرة الأخرى، التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

 

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