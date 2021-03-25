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الخميس، 25-03-2021 09:30 م

ضد كورونا

بايدن: نسعى لتطعيم 200 مليون شخص خلال أيامي الـ100 الأولى

باي
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا جديدا لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بتحصين 200 مليون شخص ضد الفيروس خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته.

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وأعرب بايدن خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، عن قناعته بأن الإدارة الأمريكية ستكون قادرة على تحقيق ذلك.


وأشار إلى أن البلد يتعافى بعد أزمة كورونا، وأن أغلبية التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي.


وتجدر الإشارة إلى أن بايدن لدى توليه منصب الرئاسة حدد هدف التطعيم عند 100 مليون جرعة خلال الـ 100 يوم الأولى.


وأكد بايدن أنه بعد كورونا سيركز على القضايا الطويلة الأمد مثل الهجرة والسيطرة على انتشار الأسلحة.


وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين على الحدود مع المكسيك هي ظاهرة موسمية، وتحدث في مطلع كل عام، وهذا حدث في وقت سابق أيضا خلال ولاية سلفه دونالد ترامب.


وأكد أن السلطات الأمريكية تعيد أغلبية المهاجرين إلى الأماكن التي قدموا منها، لكن هناك مشكلة مع المكسيك التي ترفض استقبالهم.
وأضاف أن الولايات المتحدة على اتصال مع المكسيك بشأن الهجرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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