بايدن يدعو دول التجارة العالمية لهذا الإجراء لصد أوميكرون

الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.



وقال بايدن في بيان إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

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وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدما في التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة"، حسبما ذكرت "رويترز".

سكاي نيوز