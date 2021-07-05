بايدن يستعد لإعلان الاستقلال عن كورونا

الوكيل الاخباري -

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يقيم الرئيس الأمريكي جو بايدن حفلا كبيرا في ذكرى يوم الاستقلال الأحد (بالتوقيت الامريكي) احتفاء بالنجاح في احتواء تفشي فيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشيه في مناطق البلاد ذات معدلات التطعيم المنخفضة.يستقبل الرئيس وزوجته جيل بايدن في أكبر فعالية في البيت الأبيض منذ توليه منصبه، ألفا من العسكريين وعائلاتهم والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.ومن المنتظر أن يعلن بايدن "الاستقلال عن الفيروس" إثر عرض للألعاب النارية في ساحة "ناشونال مول" وسط واشنطن يجذب تقليديا الآلاف.