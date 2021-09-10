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الجمعة، 10-09-2021 10:02 ص

بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أميركي

بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

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وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل".


وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص و سيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.


وأعرب الرئيس بايدن، الخميس، عن أسفه لأنّ "أقليّة محدّدة من الأميركيين" تمنع الولايات المتّحدة بأسرها من تخطّي جائحة كوفيد-19 بسبب رفض هؤلاء تلقّي لقاح مضاد لفيروس كورونا.


وفي خطاب متلفز أعلن خلاله عن خطة ضخمة لإعادة إطلاق حملات التلقيح في البلاد، قال بايدن إنّ "أقليّة محدّدة من الأميركيين مدعومة من أقليّة محدّدة من المسؤولين المنتخبين تمنعنا من طيّ صفحة" الجائحة".


وأضاف أنّ "ما يقرب من 80 مليون أميركي لم يتلقوا اللّقاح بعد، وما يزيد الطين بلّة هو أنّ مسؤولين منتخبين يجهدون لتقويض الحرب ضد كوفيد-19"، معتبراً ما يقوم به هؤلاء أمراً "غير مقبول".

 

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