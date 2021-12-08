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الأربعاء، 08-12-2021 02:27 م

بدء إنتاج سبوتنيك V في هنغاريا نهاية عام 2022

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الوكيل الإخباري-قال سفير روسيا في هنغاريا يفغيني ستانيسلافوف، إن عمليات إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستبدأ في هنغاريا في نهاية عام 2022.

وأضاف السفير، في حديث مع مجلة Magyar Demokrata: "على حد علمنا، يسير العمل وفقا للجدول الزمني الذي حدده الشركاء الهنغاريون. ننطلق من أن إنتاج اللقاح الروسي وفقا للتكنولوجيا الروسية سيبدأ في هنغاريا اعتبارا من نهاية عام 2022".

ووفقا للسفير، بات لقاح "سبوتنيك V" من أكثر اللقاحات المطلوبة في هنغاريا، ولا يحتاج إلى عرض تقديم وترويج إضافي في هذه الدولة.

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وأشار السفير الروسي، إلى أن عدد الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" في العالم، خارج روسيا بلغ أكثر من 100 مليون شخص.

 

روسيا اليوم

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