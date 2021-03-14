بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس

الوكيل الإخباري - انطلقت في تونس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية بعد أربعة أيام من وصول 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك.



وأعلنت مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة التلقيح أحلام قزارة ، أمس السبت ، أن السلطات الصحية جهزت 25 مركزا للتلقيح ضد كورونا وأن مهنيي الصحة من مختلف الأسلاك لهم الأولوية في تلقي الجرعات قائلة "هم الأشخاص الرمزيون الذين كانوا في الصف الأول في مواجهة فيروس كورونا طيلة شهور".



وفي المركز الجهوي للتلقيح بولاية تونس، وقفَ ثلاثة أشخاص من أعوان الصحة أمام كاميرات عشرات المصورين والصحفيين ليكونوا أول من يتلقى جرعات التلقيح التي طال انتظارها.

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سكاي نيوز



