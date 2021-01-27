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الأربعاء، 27-01-2021 10:17 ص

بايدن تلقى اللقاح

بدء حملة التطعيم ضد كورونا لموظفي البيت الأبيض

بيت
البيت الأبيض


الوكيل الإخباري - خضع عدة مئات من موظفي البيت الأبيض بواشنطن، مساء الثلاثاء، للتطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

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وتشير مصادر شبكة "CNN" إلى أنه في الأسابيع المقبلة من المتوقع أن يتلقى جميع موظفي البيت الأبيض اللقاح.

ونقلت "CNN"، عن مصدرين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن غالبية الذين تم تطعيمهم هم من موظفي الإدارة الذين يؤدون واجباتهم مباشرة داخل البيت الأبيض.

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد
الفيروس في 21 ديسمبر من العام الماضي، والثانية في 11 يناير السنة الحالية.
كما تلقت نائب الرئيس، كامالا هاريس، اللقاح ضد فيروس كورونا.


في سياق متصل، تجاوز عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 25.4 مليون إصابة، وعدد الوفيات أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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