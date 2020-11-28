السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 08:23 ص

قبل برنامج التلقيح الشامل

بدء عمليات توريد لقاح فايزر الأمريكي ضد كورونا إلى العالم

لقاج
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت يوم أمس الجمعة، بتسيير رحلات طيران مستأجرة لنقل شحنات لقاح شركة "فايزر" الأمريكية ضد كورونا.

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ولفتت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن الرحلات الجوية تعتبر الخطوة الأولى في مراحل التوريد والتوزيع العالمية، والتي يتم إعدادها لبدء العمل عندما تتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين.

وتأتي هذه الرحلات قبل برنامج التلقيح الشامل المتوقع أن يبدأ في أواخر ديسمبر، حيث أشارت الصحيفة إلى أن "يونايتد إيرلاينز" تعتزم القيام برحلات شحن جوية بين العاصمة البلجيكية بروكسل، ومطار أوهير في شيكاغو، لدعم توزيع اللقاح، حسب ما أفادت الصحيفة.

 

وأوضحت أن شركة الطيران الأمريكية حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران الفيدرالية للطيران بكميات متزايدة من الجليد الجاف، الذي يعتبر أساسيا في نقل اللقاح الذي يجب تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.


كما تخطط شركة "فايزر" لعشرات رحلات الشحن الجوية، ومئات عمليات الشحن البرية بمجرد الحصول على الموافقة بشأن اللقاح من قبل السلطات الأمريكية المختصة.

 

كما سيتم إنتاج جرعات اللقاح لأوروبا في مواقع مملوكة لشركة" بيونتيك"، الشريك الألماني لشركة "فايزر"، وكذلك في موقع لـ"فايزر" في بلجيكا، وسيتم إنتاجه في الولايات المتحدة في "ميشيغان"، في مصنع كالامازو، وفقا للصحيفة البريطانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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