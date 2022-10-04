الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

سلطان عُمان يستقبل الملك والملكة رانيا وولي العهد

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

الثلاثاء، 04-10-2022 03:11 م

بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!

gg9Xk


الوكيل الإخباري-منذ بدء وباء كورونا أرهقت فحوصات PCR كاهل كل من أراد التأكد من إصابته بالفيروس، من ناحية سعرها المرتفع وتأخر صدور النتيجة أحياناً والتي تحتاج بين 4 إلى 6 ساعات، بينما الفحوصات المنزلية لم تكن دقيقة بشكل كاف.

اضافة اعلان


لكن لحل تلك المعضلة، توصل باحثون إلى اكتشاف تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه معرفة إصابتك بالفيروس من خلال صوتك وذلك بشكل أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية.

عبر السعال والتنفس
ويطلب تطبيق myCOPD من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة ثلاث مرات، للتأكد وإصدار النتيجة بعد ذلك.

كما حددت الاختبارات بشكل صحيح الحالات الإيجابية بنسبة 89 في المائة، والحالات السلبية 83 في المائة في أقل من دقيقة، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

بدورها، قالت الباحثة وفاء الجباوي من جامعة ماستريخت بهولندا إنه "يمكن تقديم الاختبارات بدون تكلفة وهي سهلة التفسير" وأوضحت أنه "يمكن استخدامها عند نقاط الدخول للتجمعات الكبيرة، مما يتيح الفحص السريع".
كما أشارت إلى أن اختبارات كورونا الذاتية (lateral flow) أخطأت بـ 44 حالة إيجابية من أصل 100، في حين أن التطبيق لم يخطئ سوى بـ 11 حالة.


دقة عالية
لكن التطبيق قد يشخص خطأ 17 من كل 100 شخص غير مصاب، مقارنة بواحد من كل 100 شخص للفحص الذاتي.


ويستخدم التطبيق بيانات من جامعة كامبريدج، والتي جمعت 893 عينة صوتية من 4352 مشاركاً بما في ذلك 308 مرضى بكورونا.

 

تحليل الأصوات
كما استخدمت الدراسة تقنية تحليل الصوت، Mel Spectrogram لتمييز أصوات مرضى كوفيد من غير المصابين، حيث قام الفريق ببناء نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية التي تحاكي كيفية عمل الدماغ البشري.

فيما تم تقديم البحث في مؤتمر جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا يؤثر عادة على الجهاز التنفسي العلوي والحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
gg9Xk

بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!

222879

هل أثرت جائحة كورونا على شخصياتنا؟

200827072135711_عندما-يكون-الطفل-هادئا-بشكل-غير-عادي..-هل-يجب-القلق

فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب

54187583_303

مودرنا ترفض طلب الصين الكشف عن تكنولوجيا لقاح كورونا

6020ee004c59b757fe3a7132

روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

PHOTO-2022-05-03-13-14-15-1024x576

قطر تنشر الإجراءات الخاصة بكورونا خلال مونديال 2022

أخبار متعلقة
222879

هل أثرت جائحة كورونا على شخصياتنا؟

200827072135711_عندما-يكون-الطفل-هادئا-بشكل-غير-عادي..-هل-يجب-القلق

فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب

_115056004_59e3fa7b-83c4-4e35-9c45-63a41900631a

دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة