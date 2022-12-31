السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 12:58 م

برلين تدعو لمراقبة متحوّرات كورونا في مطارات أوروبا

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الوكيل الإخباري - دعت ألمانيا إلى اعتماد "نظام مراقبة" في المطارات الأوروبية للمتحوّرات الجديدة المحتملة لكورونا، ورفضت في هذه المرحلة فرض إبراز فحوص سلبية على القادمين من الصين.

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وفي وقت أعلنت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة، أنها ستفرض إبراز نتائج سلبية لفحوص كورونا على جميع الوافدين من الصين، قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، إنه "لا يرى جدوى من ذلك في هذه المرحلة".


وأضاف أمام الصحافة في برلين "جميع المتحوّرات المرصودة حتى الآن، معروفة من قبل".


في المقابل، أبدى الوزير الاشتراكي الديموقراطي تأييده لأنظمة مراقبة في المطارات الأوروبية تتيح رصد سريعا للمتحوّرات الجديدة الخطيرة. وأكد أن "المراقبة الموجّهة مثلا لبعض الطائرات قد تؤدي دورا مفيدا في هذا الاتجاه.


وأشار إلى أنه "من المهم أن تتصرف أوروبا هنا بشكل منسّق" مضيفا أنه سيتحدث مع نظيره الفرنسي بهذا الشأن.

 

وجاء تخلي بكين المفاجئ عن سياستها "صفر كوفيد" هذا الشهر والذي من المفترض أن يكرّس استئناف سفر الصينيين إلى الخارج، في وقت تواجه البلاد أكبر موجة وبائية في العالم.


وقررت دول عدة بينها إيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل والولايات المتحدة فرض إبراز فحوص سلبية على جميع المسافرين القادمين من الصين.


المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، قال إن تدبيرا من هذا النوع سيكون "غير مبرر" في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه لا يعتقد أنّ ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل "نظرا للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقا المتحوّرات المنتشرة حاليا في الصين".

 

 

روسيا اليوم

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