الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 12:16 م

بريطانيا.. أكثر من 40 ألف اختبار كورونا خاطئ

اختبار كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأنه نتيجة لخطأ في أحد المختبرات، تم إبلاغ حوالي 43 ألف شخص في البلاد أن نتيجة اختبار كورونا الذي خضعوا له سلبي، وهي نتيجة خاطئة.

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وقد تم تعليق عملية الاختبار في مختبر ولفرهامبتون بعد تحقيق أجرته هيئة مقدمي الخدمات الصحية وتتبع وباء كورونا، وتقوم الهيئة حاليا بالاتصال بالمصابين، وخاصة في المنطقة الجنوبية الغربية، لمطالبتهم بإجراء اختبار كورونا آخر.


وأثارت هذه المخاوف عندما خضع الناس لفحوصات كورونا أتت نتيجتها low positive، وكل نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاءت سلبية من المختبر.
يذكر أن بريطانيا في المرتبة الثامنة عالميا بإجمالي وفيات 138647 وإجمالي إصابات 8.356.596.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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