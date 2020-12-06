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الأحد، 06-12-2020 07:19 ص

من المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء

بريطانيا أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر خلال أيام

فايزر
لقاح فايزر


الوكيل الإخباري - قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتك لكورونا هذا الأسبوع ليكون متاحا في المشافي قبل توزيعه على عيادات الأطباء.

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وقد طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.


ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية ونزلائها.


وقالت وزارة الصحة البريطانية ، إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.
ويستلزم لقاح فايزر وبيونتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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