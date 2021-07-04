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الأحد، 04-07-2021 08:04 م

بريطانيا.. إصابات كورونا عند الـ24 ألفا لليوم الثاني

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 24 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد عن تسجيلها 15 وفاة و24248 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 18 وفاة و24885 إصابة في اليوم السابق.
وسجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و903434 إصابة منها 128222 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.


وتلقى أكثر من 45 مليونا و274 ألف شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح، فيما استكمل أكثر من 33 مليونا و614 ألفا منهم تطعيمهم بالجرعتين.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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