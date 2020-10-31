بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات وتدابير إغلاق جديدة في انكلترا الأسبوع المقبل لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.وقال مسؤول حكومي لصحيفة (التايمز) البريطانية، اليوم السبت، إن الإجراءات الجديدة لا تزال قيد المناقشة ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها.وتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي الاثنين المقبل، عن الإجراءات الجديدة التي ستطبق من الأربعاء وحتى الأول من كانون الأول، وستسمح فقط باستمرار فتح المتاجر الأساسية والمدارس ودور الحضانة والجامعات.