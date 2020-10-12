بريطانيا : اجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

الوكيل الاخباري - يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين تدابير جديدة في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المتصاعدة حيث يلخص ثلاثة مستويات جديدة للإنذار لتحسين تنسيق تصدي الحكومة للجائحة والذي تعرض لانتقادات.

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وبعد تعرضه لانتقادات لتقديمه رسائل متضاربة للناس مع زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا سيتوجه جونسون مرة أخرى إلى البرلمان لطلب الدعم لنهج جديد لوقف انتشار المرض.



وتضرر شمال إنجلترا بشكل خاص من الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مما دفع السلطات لفرض عزل عام محلي مع عودة التلاميذ للمدارس والجامعات في جميع أنحاء بريطانيا.

المصدر - البيان



