بريطانيا .. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 15144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مرتفعا من 13494 إصابة يوم أمس الخميس، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في عموم بريطانيا الى 3 ملايين و 998655 اصابة.

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وأضاف البيان انه تم تسجيل 758 وفاة جديدة جراء الفيروس مرتفعا من 678 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى مئة ألف وستة عشر ومئتان وسبعة وثمانين وفاة في عموم بريطانيا.

المصدر : بترا

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