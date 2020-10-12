بريطانيا: ارتفاع الإصابات بكورونا يسبب ضغطا على المستشفيات

الوكيل الاخباري -

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ازداد عدد الأشخاص البريطانيين المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات مقارنة مع فترة ما قبل فرض إجراءات الإغلاق في آذار الماضي.وقال مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ستيفن باويس، اليوم الاثنين، "للأسف، سيزداد عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم، كلما ازداد عدد المصابين، ولذلك تبحث الحكومة عن إجراءات أخرى يمكن اتخاذها في المناطق التي ترتفع فيها حالات العدوى بشكل كبير".وتزايدت حالات الإصابة بالفيروس في المدن الشمالية مثل ليفربول ومانشستر ونيوكاسل.وأعلن عمدة ليفربول، ستيف روثرام، أن المدينة ستخضع لأشد مستويات القيود للحد من انتشار كورونا.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لاحقا من اليوم عن نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود.