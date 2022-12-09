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بريطانيا: ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بفيروس كورونا

الجمعة، 09-12-2022 01:50 م

بريطانيا: ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بفيروس كورونا

كورونا ٣


الوكيل الاخباري - سجلت انجلترا 216 .23 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ 8 كانون الأول الجاري.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية للفترة بين 27 تشرين الثاني الماضي و 3 كانون الأول الجاري، فقد ارتفعت الإصابة بالفيروس بنسبة 2 .12 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 334 وفاة، بنسبة تراجع قدرها 8ر24 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.


بترا


 




 

 


 

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