بريطانيا : اكتشاف فيروس جديد شبيه بكورونا

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "تايمز" أن باحثين من جامعة إيست أنجليا البريطانية اكتشفوا فيروسا تاجيا جديدا مشابها للفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

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وفي تفاصيل الاكتشاف فان الفيروس الجديد RhGB01 الذي عثر عليه في فضلات أحد الخفافيش من فصيلة "حدوة الحصان الصغيرة" في بريطانيا لا يمكن أن ينتقل إلى البشر في صيغته الحالية .

واضاف الباحثان ان ثمة مخاطر صحية في حال أصيبت الخفافيش التي تحمل الفيروس المكتشف بفيروس كورونا (Sars-CoV-2) مما قد يؤدي إلى اتحاد الفيروسين لتشكيل نوع ثالث قادر على الانتقال إلى البشر.

المصدر - روسيا اليوم