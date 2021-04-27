بريطانيا : اكتشاف فيروس جديد شبيه بكورونا

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "تايمز" أن باحثين من جامعة إيست أنجليا البريطانية اكتشفوا فيروسا تاجيا جديدا مشابها للفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.
وفي تفاصيل الاكتشاف فان الفيروس الجديد RhGB01 الذي عثر عليه في فضلات أحد الخفافيش من فصيلة "حدوة الحصان الصغيرة" في بريطانيا لا يمكن أن ينتقل إلى البشر في صيغته الحالية .
واضاف الباحثان ان ثمة مخاطر صحية في حال أصيبت الخفافيش التي تحمل الفيروس المكتشف بفيروس كورونا (Sars-CoV-2) مما قد يؤدي إلى اتحاد الفيروسين لتشكيل نوع ثالث قادر على الانتقال إلى البشر.
المصدر - روسيا اليوم