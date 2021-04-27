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الثلاثاء، 27-04-2021 01:21 ص

بريطانيا : اكتشاف فيروس جديد شبيه بكورونا

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الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "تايمز" أن باحثين من جامعة إيست أنجليا البريطانية اكتشفوا فيروسا تاجيا جديدا مشابها للفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

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وفي تفاصيل الاكتشاف فان الفيروس الجديد RhGB01 الذي عثر عليه في فضلات أحد الخفافيش من فصيلة "حدوة الحصان الصغيرة" في بريطانيا لا يمكن أن ينتقل إلى البشر في صيغته الحالية .

 

واضاف الباحثان ان ثمة مخاطر صحية في حال أصيبت الخفافيش التي تحمل الفيروس المكتشف بفيروس كورونا (Sars-CoV-2) مما قد يؤدي إلى اتحاد الفيروسين لتشكيل نوع ثالث قادر على الانتقال إلى البشر.

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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