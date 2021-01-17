بريطانيا تأمل بتخفيف قيود إغلاق كورونا في آذار

الوكيل الاخباري - أعرب وزير الصحة البريطاني دومينيك راب عن أمل حكومته بأن تتمكن من تحقيق هدفها في طرح لقاحات ضد فيروس كورونا، وأن تكون قادرة على النظر في تخفيف قيود الإغلاق بحلول مارس.

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وقال راب، "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق الوطني بأسرع ما يمكن. بحلول أوائل الربيع، ونأمل بحلول شهر مارس، سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ هذه القرارات".



وأضاف راب أنه "من الصواب القول إننا لن نفعل كل شيء دفعة واحدة كبيرة. ومع إنهاء الإغلاق الوطني، أعتقد سينتهي الأمر بالتدريج من خلال نهج متدرج".



وسجلت بريطانيا أمس السبت ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى منذ مطلع الشهر.









المصدر : روسيا اليوم



