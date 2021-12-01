بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ أوميكرون وتحذر من تزايد الإصابات

الوكيل الإخباري-قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن هناك 22 حالة إصابة مؤكدة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد، وإن هذا الرقم في طريقه للارتفاع.





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وذكر الوزير البريطاني لشبكة سكاي نيوز: "في الوقت الحالي، فإن أعداد الحالات منخفضة للغاية.. بالنسبة للمملكة المتحدة لدينا 22 حالة إصابة مؤكدة في الوقت الحالي، وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".

وأضاف جاويد أنه يتوقع معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد في غضون أسبوعين، حيث يعمل العلماء على فهم تأثيره.



وأثار المتحور الجديد هلعا في العديد من الدول من مدى خطورته ومدى سرعة انتشاره، إذ سجلت العديد من الدول حالات مؤكدة بأوميكرون تتزايد يوما بعد يوم، كما لجأ الكثير منها إلى فرض إجراءات احترازية وحظر الطيران، في محاولة لمنع تفشيه وتمدده، بينما يسارع العلماء في فهمه وكيفية الوقاية منه ومدى تأثير فعالية لقاحات كوفيد 19 ضد هذا المتحور الجديد.



روسيا اليوم