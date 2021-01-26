الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 09:13 م

بريطانيا تتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بكورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1


الوكيل الاخباري - أصبحت المملكة المتحدة أول بلد في اوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد.
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واعلنت وزوارة الصحة البريطانية في بيان، ان عدد الوفيات التي سجلت اليوم الثلاثاء بلغ 1631 وفاة مرتفعا من 592 وفاة يوم أمس الإثنين، ليتجاوز المجموع الكلي في عموم البلاد حاجز مئة ألف مسجلا 103602 وفاة. كما تم تسجيل 20089 اصابة جديدة بالفيروس انخفاضا من 22195 حالة في اليوم السابق، ليصل المجموع الكلي الى ثلاثة ملايين و 689746 اصابة. وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء عن أسفه بشدة لكل روح تزهق، مؤكدا "بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

 




 

 


 

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