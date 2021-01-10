بريطانيا تجمع مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا على الدول النامية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت بريطانيا أنها جمعت من حلفائها كندا والمانيا واليابان مليار دولار أميركي من أجل مساعدة الدول التي ستحصل على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن، للاحتفال بمرور 75 سنة منذ تأسيس الأمم المتحدة، إن المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه استرليني بعدما وعدت بتقديم جنيه استرليني مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، "سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 92 دولة نامية هذا العام".