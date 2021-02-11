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الخميس، 11-02-2021 02:28 م

بريطانيا تحذر: سلالة كورونا الجديدة ستجتاح العالم

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الوكيل الاخباري - توقعت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كورونا في بريطانيا، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية في أيلول 2020 يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في العالم.

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وقالت البروفسور شارون بيكوك لهيئة "بي بي سي" اليوم الخميس، أن السلالة الجديدة اجتاحت بريطانيا وعلى الأرجح ستجتاح العالم. مرجحة أن تستمر مكافحة الفيروس مدة 10 سنوات على الأقل.


وأضافت، "بمجرد أن نتغلب على الفيروس أو أن يتحور ويصبح غير خبيث عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنه. لكنني أعتقد، بالنظر إلى المستقبل، سنقوم بذلك لسنوات. أتوقع أننا سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة".


وأشارت بيكوك إلى أن اللقاحات المعتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة يبدو أنها تعمل بشكل جيد ضد السلالات الحالية للفيروس في البلاد.


--(بترا)

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