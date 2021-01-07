بريطانيا: تحضيرات في حال خروج إصابات كورونا عن السيطرة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إننا نتحضر في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن ، مشيرا إلى أن مستشفى "نايتنجيل" الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

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وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في لندن يمكن أن تغرق بالمصابين في غضون أسبوعين، قال هانكوك: "بالطبع أنا قلق بشأن الضغوط التي تتعرض لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وأكد: "أننا نضع موارد إضافية للتأكد من أن NHS تحصل على الدعم الذي تحتاجه في تلك الأجزاء من البلاد، حيث تتعرض لضغوط كبيرة.



وقد سجلت بريطانيا أمس الأربعاء ، 62322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.

المصدر : روسيا اليوم

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