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بريطانيا تخصص 5.4 مليار جنيه إضافية للقطاع الصحي المنهك بسبب كورونا

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الثلاثاء، 07-09-2021 01:25 ص

بريطانيا تخصص 5.4 مليار جنيه إضافية للقطاع الصحي المنهك بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين عن تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5.4 مليارات جنيه (7.5 مليار دولار) لنظام الرعاية الصحية الرسمي في البلاد، وذلك بهدف تغطية علاج الإصابات بكورونا والتخفيف من قوائم الانتظار الطويلة للعلاج من أمراض أخرى.

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واعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة ساجد جافيد أنّ الأموال الإضافية التي سيتم تسليمها خلال الأشهر الستة المقبلة ستساعد في "إدارة الضغوط الفورية للوباء".


وكافحت "هيئة الخدمة الصحية الوطنية" (أن أتش أس) للتعامل مع الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، ما اضطرها للاستعانة بأطباء من تخصّصات مختلفة للمساعدة في علاج مرضى كورونا، ونتيجة ذلك تشكّلت قوائم انتظار طويلة من المصابين بأمراض أخرى.


وقالت الحكومة إنّ الجزء الأكبر من التمويل الإضافي وقيمته 2.8 مليار جنيه سيخصّص للتكاليف المتعلقة بكورونا، في حين أنّ مليار جنيه ستذهب لمعالجة الحالات المتراكمة جرّاء الأمراض الأخرى.


وأقرّ جونسون بأنّ "علاج مرضى كورونا تسبّب في تراكمات ضخمة"، مشيراً إلى أنّ الأموال ستذهب "مباشرة الى الخطوط الأمامية" لتوفير العلاجات التي "لا يحصل عليها المرضى بالسرعة الكافية".


وتوقّع جافيد أن تزداد قوائم الانتظار سوءاً قبل أن تعود للتحسّن، وذلك بسبب تقدّم المزيد من الأشخاص للعلاج من الإصابة بكورونا بعد تخفيف القيود المفروضة في البلاد.


وقدّرت وزارة الصحة أن ترتفع قائمة الانتظار للعمليات الروتينية مثل استبدال مفاصل الأوراك وإزالة المياه البيضاء إلى 13 مليون شخص.


وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا الى 7.02 ملايين الاثنين.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تقترح فيه الحكومة أيضاً زيادة الضريبة على الأرباح للمساعدة في دفع تكاليف دور الرعاية لكبار السن الذين يتعين على العديد منهم حاليا تغطية هذه التكاليف بأنفسهم.

المملكة 

 

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