الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

أردني يــروي معاناته الشديدة بعد إصابته بكورونا مرتين - فيديو

هل ستتغير ساعات الحظر اليومي خلال التوقيت الشتوي؟

مطالبة بزيادة أيام الحظر الشامل وتحذير من الوباء

تحذير أمني هام للأردنيين

تعليق الدوام بتربية الكرك بسبب كورونا

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

طوارئ متوسطة بسبب الأحوال الجوية

أسعار الذهب الأحد 25/10/2020

إيعاز من وزير الأشغال بشأن جسور البحر الميت

الإعلان عن إجــراءات فتح الحدود البرية اليوم




الأحد، 25-10-2020 11:45 ص

بريطانيا تخطط لتقليص فترة الحجر الصحي للمخالطين لمرضى كورونا

unnamed


الوكيل الاخباري - كشفت شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد عن سعي المسؤولين في فريق العمل التابع للحكومة البريطانية والمكلف بمكافحة جائحة كورونا لتقليص فترة الحجر الصحي للمخالطين لمرضى كوفيد-19 من 14 يوما إلى سبعة أو عشرة أيام.

اضافة اعلان

حيث يشار الى المملكة المتحدة، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تواجه زيادة في عدد الحالات، وسجلت حتى الآن 884457 إصابة بفيروس كورونا و44795 وفاة، وفقا لإحصاء جمعته رويترز.


يذكر أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، كان قد اعترف بأن حكومته فشلت في الاختبار والتتبع، حيث تم الكشف عن أن واحدا فقط من كل سبعة يحصل على نتائج في يوم واحد وتم العثور على أقل من 60% من جهات الإتصال من أولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد 19" عن طريق أجهزة التتبع، وهي أقل بكثير من هدف 80 في المئة، وفق ما ورد على موقع "ديلي ميل".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

غزة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

58cb857a-4f72-48aa-bfd1-36161c370589_16x9_1200x676

سوريا: 3 وفيات جديدة بكورونا

b3ee02a4580f4f0764cc03261ba5c0f6

مفاجأة غير متوقعة.. وفاة متطوع لخوض تجربة لقاح كورونا في البرازيل

d8b4d8a7d8b1d8a8-9

تكنولوجيا البلازماكلاستر تثبت فعاليتها في الحد من فيروس كورونا المستجد

5eba5a65423604707c438433

16710 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

thumbs_b_c_93b3c2fd507893b8b265657761397c48

الصين تسجل 15إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
_110145816_gettyimages-1188338961-1

حجر صحي طوعي للرئيس الجزائري بسبب أعراض كورونا

bneGeneric_Ukraine_coronavirus_bus_mask_people__street_0

الصحة الأوكرانية تدعو إلى تمديد الحجر حتى نهاية العام

Greater_Good_Coronavirus

منظمة الصحة تعطي الحل السريع للتغلب على جائحة كورونا

download

هولندا تشدد إجراءات الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع

مخ

اليونان .. أول حالة وفاة بكورونا في صفوف المهاجرين