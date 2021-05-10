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الإثنين، 10-05-2021 02:57 م

بريطانيا تخفض إنذار كورونا.. وماليزيا تقرر فرض إغلاق عام

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الوكيل الاخباري - خفضت بريطانيا مستوى الإنذار من كورونا من المستوى الرابع إلى الثالث، في الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع أكثر من 127 ألف حالة وفاة، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من تخفيف القيود.

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وفي آسيا قررت ماليزيا فرض إغلاق عام مع تقييد الحركة داخل الولايات أو بينها بهدف مواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا والقلق من التفشي السريع في دول آسيوية عدة.


ويأتي تخفيف القيود في المملكة المتحدة مثل العديد من البلدان في أوروبا، مستندة إلى تحسن الوضع الصحي، لكن الجائحة تواصل انتشارها الفتاك في الهند.


سمحت حملات التطعيم المكثفة للحكومات في دول أوروبية عدة بإعادة فتح اقتصاداتها بحذر ورفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات.


لكن جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة نحو 3,3 مليون شخص، تواصل انتشارها في أماكن أخرى من العالم، ما يجدد المخاوف حيال عدم المساواة في الحصول على اللقاحات.


في الولايات المتحدة، اعتبر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد أعلى "بلا شكّ" من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581,751 وفاة منذ بداية العام 2020، ما جعل منها أكثر دولة متضررة جراء الفيروس في العالم.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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