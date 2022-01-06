بريطانيا تخفف قواعد فحوصات كورونا للقادمين اليها

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل البريطانية، مساء أمس الأربعاء أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا لا يحتاجون إلى إجراء اختبارات قبل مغادرة دولهم عند القدوم إلى إنجلترا اعتبارا من يوم غد الجمعة الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

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وأضافت الوزارة في بيان، أنه لن يضطر الأشخاص القادمين الى بريطانيا كذلك إلى عزل أنفسهم أثناء انتظار نتيجة اختبار اليوم الثاني، موضحة أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد إجراء اختبار التدفق الجانبي "الفحص الفوري السريع" عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام وإجراء اختبار "بي سي آر" مجانا.



بترا

