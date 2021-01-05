بريطانيا تدخل مرحلة إغلاق جديدة

الوكيل الإخباري - دخلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في إغلاق جديد لمواجهة فيروس كورونا.

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وأصدرت الحكومة البريطانية تعليمات للسكان من اجل البقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.



وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في خطاب مساء أمس أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى، وتنتشر بسرعة منذرة بوضع هيئة الصحة العامة تحت ضغط شديد خلال 21 يوما.



وحسب جونسون، فإن قيود الإغلاق الوطني الجديد في إنجلترا ستستمر حتى منتصف شباط على الأقل، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، صرح لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية بأن الإجراءات يمكن أن تستمر حتى آذار المقبل.



