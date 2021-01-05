الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

اول تعليق اردني على القمة الخليجية

تصريحات هامة لوزير الاعلام بشأن قرارات حكومة بشر الخصاونة

كارثة تهدد صالات السينما بالاردن

توجيهات من مدير الامن العام

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الثلاثاء، 05-01-2021 04:25 م

بريطانيا تدخل مرحلة إغلاق جديدة

_115110707_mediaitem115110704


الوكيل الإخباري - دخلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في إغلاق جديد لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وأصدرت الحكومة البريطانية تعليمات للسكان من اجل البقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.


وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في خطاب مساء أمس أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى، وتنتشر بسرعة منذرة بوضع هيئة الصحة العامة تحت ضغط شديد خلال 21 يوما.


وحسب جونسون، فإن قيود الإغلاق الوطني الجديد في إنجلترا ستستمر حتى منتصف شباط على الأقل، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، صرح لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية بأن الإجراءات يمكن أن تستمر حتى آذار المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202139814285702984

الكويت: 312 إصابة جديدة بكورونا

1020204154243183647391

السعودية: 9 وفيات و104 إصابات بكورونا

1721115

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لكورونا

5ff454ed4c59b77e7f4ee157

إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا في لندن

5ff439e54c59b722fd413422

البرتغال: السلطات الصحية في حالة تأهب عقب وفاة ممرضة بعد تطعيمها بلقاح فايزر

_111301867_acf6a111-6b31-4ebe-9cab-0da7a31a3e9e

تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا خلال 10 ثوان فقط

أخبار متعلقة
كورونا

بريطانيا: بدء التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا

19_2020-637251818289245520-924

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في تشيلي

thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول جديدة

000_1QC68C

سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و229 إصابة جديدة بكورونا

0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند: 391 وفاة و33 الف اصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

أمريكا: 2527 وفاة و230 الف اصابة بكورونا