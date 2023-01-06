الجمعة 06-01-2023
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الجمعة، 06-01-2023 09:17 ص

بريطانيا: تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت انجلترا 605ر36 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ 31 كانون الأول الماضي.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية للفترة ما بين 25- 31 كانون الأول الماضي، فقد تراجعت الإصابات بالفيروس بنسبة 4ر15 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 873 وفاة، بنسبة ارتفاع قدرها 6ر0 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

 




 

 


 

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