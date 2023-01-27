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بريطانيا: تراجع عدد وفيات وإصابات كورونا

الجمعة، 27-01-2023 01:28 م

بريطانيا: تراجع عدد وفيات وإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت انجلترا 442 .12 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ 21 كانون الثاني الجاري.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية للفترة ما بين 15 و21 كانون الثاني الجاري، فقد تراجعت الإصابة بالفيروس بنسبة 7 .22 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 715 وفاة بتراجع قدره 4 .26 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.


بترا

 


 




 

 


 

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