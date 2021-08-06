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الجمعة، 06-08-2021 09:55 ص

بريطانيا ترفع عن 3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر

مطار-هيثرو


الوكيل الاخباري - قررت الحكومة البريطانية، يوم امس الخميس، رفع الهند وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي.

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وأوضحت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن هذا القرار ضم الهند والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها بقاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا.

 

وبموجب قرار رفع أسماء تلك الدول الأربع فإنه لن يُطلب من المسافرين القادمين منها قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا، فيما سيتم وضع المكسيك وجورجيا في المستوى الأحمر.

في السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن تكاليف فندق الحجر الصحي ارتفعت بشكل كبير، وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس إن الحكومة "ملتزمة بفتح السفر الدولي بأمان، والاستفادة من المكاسب التي حققتها البلاد من خلال برنامج التطعيم الناجح".


وفي وقت سابق، طالب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بتخفيف عاجل لقيود السفر، مع تعثر آمال الملايين في العطلة هذا الأسبوع.


وحسب صحيفة "صنداي تايمز" فإن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ضغط من أجل تخفيف قيود السفر، لتوفير فترة راحة لقطاع السياحة، وسط مخاوف من أن البلاد لا تجني فوائد برنامج التطعيم الخاص بها.


وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على الخطاب، إن سوناك كتب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون محذرا من تأثير الضوابط البريطانية الصارمة للسفر على الوظائف، ومعربا عن قلقه بشأن السياحة.

 

سبوتنيك

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