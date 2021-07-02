بريطانيا.. تزييف نتائج اختبار كورونا باستخدام المشروبات الغازية والفواكه!

الوكيل الاخباري - اكتشف تلاميذ بريطانيون طريقة لتغيير نتيجة الاختبار المنزلي الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، وتحويل النتيجة إلى إيجابية باستخدام مشروبات غازية وبعض الفواكه الحمضية.

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وحذر قادة التعليم في بريطانيا من هذا التصرف، الذي وصفوه بأنه لا يساعد جهود استعادة العملية التعليمية، خاصة أن التلاميذ يستخدمونه للحصول على نتيجة مزيفة، تزعم إصابتهم بفيروس كورونا، حتى لا يذهبوا إلى المدارس.



حيث نشر تلاميذ بريطانيون مقاطع فيديو على موقع "تيك توك" يتحدثون فيه عن طريقة الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع، حتى إذا لم تكن مصابا.

وحققت الفيديوهات، التي تم نشرها بهذا الشأن أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة وأكثر من 20 ألف متابع، وهو ما أزعج المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، الذين أكدوا أن هذا الأمر لا يساهم في استمرار العملية التعليمية.



لكنهم أشاروا إلى أن عدد المشاركين في استخدام هذه الاختبارات المزيفة من التلاميذ ليس بأعداد كبيرة، وأن غالبية التلاميذ يجرون الاختبار المنزلي الخاص بكورونا بطريقة صحيحة.



ودعا مسؤولو التعليم أولياء الأمور للتأكد من استخدام أبنائهم لاختبارات كورونا السريعة بطريقة صحيحة.

سبوتنيك