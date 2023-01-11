بريطانيا تستأنف إجراء فحص PCR للوافدين من الصين

الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الصحة البريطانية، أنها استأنفت إجراء اختبار PCR، للوافدين من الصين إلى بريطانيا، للتأكد من خلوهم من فيروس COVID-19.

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وأوضحت الوزارة، أن فحص PCR غير إلزامي، وأن 20% من الوافدين سيخضعون له، ودعت الوافدين الذين يعرض عليهم إجراء الاختبار، الخضوع له.



وأفادت السلطات البريطانية، في نهاية ديسمبر، بأنه سيكون على الوافدين من الصين إلى بريطانيا، إظهار وثيقة تثبت خلوهم من فيروس كورونا، وأنهم لن يلزموا بإجراء فحص جديد عند دخول الأراضي البريطانية.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأن الصين تعتبر اشتراط عدد من الدول إجراء اختبار PCR للوافدين من الصين تمييزا.

وفي ديسمبر 2022، خففت الحكومة الصينية من إجراءات مكافحة COVID -19، مما أثر سلبا على الاقتصاد، وسلاسل الإنتاج، والسياحة، والتجارة العالمية.



وفي الـ 8 من يناير الجاري، ألغت الصين الحجر الصحي، واختبار PCR للوافدين إلى أراضيها، كجزء من تخفيف التدابير المضادة للأوبئة والابتعاد عن سياسة "صفر كوفيد".



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وإجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24، و72، و144 ساعة، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة، ولكن لم تحدد متى ستستأنف هذه الإجراءات.

روسيا اليوم