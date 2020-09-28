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الإثنين، 28-09-2020 06:31 م

بريطانيا تستعد لعزل اجتماعي للتصدي لموجة كورونا الثانية

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  الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها فرض عزل اجتماعي عام وشامل في مناطق شمالي بريطانيا للتصدي لموجة ثانية من وباء كورونا المستجد.
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وقالت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، إن إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها، تتضمن أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، ومنع الأسر من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق أو داخل المنزل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيسمح باستمرار فتح المدارس والمتاجر والمصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل.


 




 

 


 

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