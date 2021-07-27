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الثلاثاء، 27-07-2021 07:10 م

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 17 مارس

بريطانيااا


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد منذ 17 مارس، حيث بلغ هذا العدد 131 حالة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23511، مقارنة مع 29173 الأحد و24950 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.745 مليون إصابة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 131 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 28 الأحد و14 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129303 أشخاص.
وتعتبر حصيلة اليوم أعلى مستوى للوفيات جراء "كوفيد-19" في بريطانيا منذ 17 مارس حينما بلغ هذا العدد 141 حالة.


وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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